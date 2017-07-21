Россия: дочь Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве политика

В России дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна обжаловала приговор российского суда по делу о его убийстве. Адвокаты Жанны Немцовой считают, что преступление надо квалифицировать как посягательство на жизнь государственного деятеля, а не по статье «убийство». Свою позицию защита объясняет тем, что Немцов был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии «ПАРНАС».

13 июля суд в Москве вынес приговоры от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима пяти обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. Все они выходцы из Чечни – это Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

Никто из обвиняемых в суде не признал своей вины. Защита Дадаева уже подала апелляционную жалобу на приговор.

Возможности обжаловать приговоры не исключило и обвинение, которое просило тяжелых наказаний.

Адвокаты семьи Немцова считают убийство оппозиционера нераскрытым из-за того, что заказчики до сих пор находятся на свободе. Родные и соратники убитого оппозиционера настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления они неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона «Север» МВД Чечни Руслана Геремеева. Никто из них в ходе следствия допрошен не был.