Эксперты: предпосылок для сильного землетрясения в Крыму нет

Сейсмологическая ситуация в зоне черноморского побережья Крымского полуострова не вызывает опасений: предпосылок для сильного землетрясения там нет. Даже в случае интенсивных толчков нет угрозы для современных построек, которые возводятся с учетом сейсмоактивности. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Как пояснил кандидат геолого-минералогических наук, заведующий обсерваторией «Арти» (фиксирует подземные толчки на Урале (Россия) Олег Кусонский, то, что происходит у побережья Крыма, – «это не глубокие подземные толчки». Полуострову в ближайшее время не грозят серьезные землетрясения.

«Сейчас сейсмическая активность идет на спад. Мы фиксируем удаленные землетрясения по Евро-Азиатскому континенту, и по количеству зарегистрированных событий идет спад. В эти широты входит и Крым, и сейчас нельзя сказать, что в районе этого субъекта федерации наблюдается повышенная сейсмическая активность», – говорит эксперт из соседней России.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Александр Соловьев отметил, что согласно проведенным ранее исследованиям, землетрясения с магнитудой более 6 в Крыму возможны только в районе Ялты – «других мест, где могли бы быть землетрясения аналогичной силы, в Крыму обнаружено не было».

В свою очередь директор Центра инженерных исследований Санкт-Петербургского Горного университета Георгий Поспехов рассказал, что специалисты вуза исследуют угрозы со стороны сейсмических факторов визитной карточки Крыма – дворцу на скале «Ласточкино гнездо».

«Сейсмическая нагрузка на памятник – это основная угроза «Ласточкиному Гнезду». Мы выехали на место, пытаемся определить ее степень и возможные способы предотвращения разрушения памятника», – сообщил Поспехов.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном землетрясении в Крыму, позднее спасатели не подтвердили сообщение.

Крым относится к сейсмически опасным территориям. По информации российского управления МЧС по Крыму, за сейсмической ситуацией на полуострове и прилегающих районах следят семь стационарных станций.