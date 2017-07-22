Данные о донорах костного мозга из Севастополя вывозят в соседнюю Россию

В Севастополе для детей с лейкозом нашли 92 потенциальных донора. Поиском в рамках акции под девизом «Спаси жизнь ребенку с лейкозом!» занимался российский «Центр молекулярной диагностики CMD». Данные о донорах теперь направляются в соседнюю России, об этом сообщают на сайте подконтрольного Кремлю правительства города.

По информации сотрудника лаборатории «Центра молекулярной диагностики CMD» Наталья Молодченко, образцы отправят в Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) университета соседней России. Там специалисты выясняют уникальный состав донорских генов и вносят данные в российский «Национальный регистр».

«В случае, если когда-либо образцы потенциальных доноров совпадут с данными пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, с добровольцами свяжутся сотрудники «Национального регистра», – сказано в сообщении.

Результаты акции Севастополе российские специалисты назвали хорошими и объявили мероприятие бессрочным.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».