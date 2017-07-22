Власти Палестины заявили о приостановке отношений с Израилем

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что замораживает все контакты с Израилем после дня насилия и противостояния вокруг доступа мусульман к их святыни. Об этом 22 июля сообщает Радіо Свобода.

По словам президента Палестины, все отношения его администрации с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока Израиль не снимет усиленные меры безопасности вокруг святыни в Иерусалиме.

Ранее 21 июля трое израильтян и трое палестинцев погибли в ряде инцидентов по всей стране после противостояния в Иерусалиме.

Сообщается, что вечером в пятницу палестинец зарезал трех израильтян в еврейском поселении Галамиш на Западном берегу Иордана.

Перед тем двое палестинцев погибли во время столкновений с израильскими силовиками в окрестностях восточной, преимущественно арабской части Иерусалима. Еще один палестинец погиб при неизвестных обстоятельствах «вследствие перестрелки» – пока неизвестно, где это произошло и связан ли этот инцидент с иерусалимским противостоянием.

Столкновения в Иерусалиме произошли, когда группы палестинцев стали забрасывать камнями израильских силовиков, пытаясь прорваться сквозь их границы.

Перед этим мирно прошли многотысячные пятничные молитвы, главные для мусульман в течение недели, – на улицах перед входами в Старый город Иерусалима; в его пределах находится и важная мусульманская святыня, где эти молитвы происходят обычно.

После того, как израильская полиция объявила запрет на вход в Старый город мужчинам-мусульманам в возрасте 50 лет и меньше, а для старших и для женщин установила металлоискатели на воротах Старого города, лидеры мусульманской общины призвали не идти к святыне и тех своих верующих, кому вход не запрещали, и молиться вместо этого на улицах.

Израильские силовики пошли на такие меры после событий 15 июля – тогда нападавшие, израильские арабы, убили двух полицейских Израиля возле одного из входов в Старый город Иерусалима. Тогда пятничную молитву для мусульман отменили впервые за долгое время.

В историческом Старом городе Иерусалима есть холм, который является святыней и для мусульман, и для иудеев. Для мусульман это их «Величественная святыня» – после арабского завоевания в VII веке там построили мечеть «Купол Скалы», известную позолоченным куполом, и мечеть Аль-Акса, которая является третьим святым местом ислама. Для иудеев это Храмовая гора – самое святое для них место, там в свое время стоял главный храм иудаизма, который несколько раз был уничтожен. Сейчас от его конструкций осталась только так называемая Стена плача, или Западная стена, на обочине холма.