В России 37 депутатов Госдумы подписали депутатский запрос «о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения Православных Святынь сюжетной линией фильма «Матильда». Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

Она отметила, что соответствующий депутатский запрос отправили министрам культуры и МВД России, а также Генеральному прокурору этой страны.

«В приложение к данному запросу направила 100 000 обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, а также информацию Счетной Палаты России о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 000 000 рублей с указанием срока окончательных расчетов до 30.09.2017 года», – говорится в сообщении.

17 июля сообщалось, что во время крестного хода в Севастополе собирали подписи против фильма «Матильда».

После многократных жалоб экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской в Генпрокуратуру России на еще не вышедший фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер попросил комитет по этике Госдумы России проверить нарушения ею правил депутатской этики. В Госдуме при этом заявили, что Генпрокуратура отказалась проверять фильм по запросу Поклонской.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».