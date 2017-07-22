Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Вчера экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» после завершения планового восстановления технической готовности и цикла задач боевой подготовки, подтверждающих готовность экипажа к выполнению задач в море, взял курс на черноморские проливы. Выход корабля в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствие с планом ротации сил в составе группировки», – отметили в сообщении.

В 2014 году сторожевой корабль «Пытливый» находился на ремонте в Севастополе. А весной 2015 года корабль вышел из Севастополя в направлении Средиземного моря, где вошел в состав постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море.

В начале декабря прошлого года сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» отправился в Новороссийск на встречу фрегата ВМС Пакистана, после этого вернулся в Севастополь.