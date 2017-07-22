В Симферополе во время очередного рейда по борьбе со стихийной торговлей изъяли 700 килограмм продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«По результатам рейдовых мероприятий составлено более 10 административных протоколов. Более 700 килограмм, так называемого, бесхозного товара, было вывезено специализированной техникой для дальнейшей утилизации», – отметили в ведомстве.

14 июля сообщалось, что к борьбе со стихийной торговлей в аннексированном Крыму дополнительно привлекут отряды казаков и «самообороновцев». Позже глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что стихийные торговцы в городе начали привозить товар на дом.

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.