Российский телеканал заявил, что Вашингтон признал Крым частью России

Российский телеканал «Звезда» опубликовал заголовок о признании Крыма частью территории России. В самом тексте новости сказано, что американское издание Washington Post в своем микроблоге в Twitter к статье об объединении групипровок «ДНР» и «ЛНР» опубликовало карту Украины без Крыма. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Автор материала Адам Тейлор отметил, что в статье на сайте издания Washington Post действительно использована карта Украины без Крыма, но это изображение взято из заявления группировки «ДНР» в соцсетях и использовано, чтобы продемонстрировать предложенную этой же группировкой новое «государство» – так называемую «Малороссию».

«Сепаратисты в восточной Украине заявили, что во вторник основали новую «страну» – «Малороссию», что по-английски означает «Маленькая Россия» – они надеются, что наконец обойдут Украину. На карте, выпущенной сепаратистами, вся Украина была изображена как часть «Малороссии», за исключением Крыма – полуострова, который был аннексирован Россией в марте 2014 года. Киев останется «историко-культурным центром без статуса столицы» в новом «государстве», по словам сепаратистов, Донецк станет новым политическим «центром» «Малороссии», – отметил автор материала.

Представители Украины не раз указывали иностранным компаниям на ошибки в изображении карты страны. Последним случаем стало 13 июня, когда посольство Украины в Казахстане выразило протест Астане из-за экспозиции на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины в ее составе отсутствует территория аннексированного Россией Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».