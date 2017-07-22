Сына Трампа допросят по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США

Комитет Сената США, который расследует возможное вмешательство России в прошлогодние президентские выборы, сообщил 21 июля, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший глава избирательной кампании 45-го американского президента Пол Манафорт предоставят документы и будут отвечать на вопросы сенаторов в частном порядке во время слушаний на следующей неделе. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как сообщило руководство юридического комитета Сената, комитет не будет направлять в суд официальную повестку относительно показаний в слушаниях, запланированных на 26 июля, но «оставляет за собой право сделать это в будущем».

Дональд Трамп-младший и Пол Манафорт находятся в центре осуществляемого в Конгрессе и в министерстве юстиции расследования, в частности, из-за встречи, которую они провели во время президентской кампании в июне 2016 года с российской юристом Натальей Весельницькой. Сама Весельницькая 18 июля сообщила российскому телеканалу RT, что также готова свидетельствовать, чтобы «выяснить ситуацию, кто стоит за этой массовой истерией».

11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницькой, когда ему сообщили, что она имеет компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы.