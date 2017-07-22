Севастопольского чиновника приговорили к году колонии за взятку

В Севастополе сотрудника департамента службы по надзору в сфере природопользования приговорили к одному году колонии за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Севастополя.

«Судом установлено, что обвиняемый в мае 2015 года, выявив на территории одной из севастопольских промбаз нарушения природоохранного законодательства в действиях неподнадзорного ему субъекта, вымогал и получил от гражданина денежные средства в размере 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности в виде штрафа», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что обвиняемого признали и назначили наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.