За прошедшую неделю в Крым с материковой Украины не пропустили 726 килограмм овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по аннексированному Крыму.

«В ручной клади и багаже личного автотранспорта пассажиров было обнаружено: 353 кг овощей, 325 кг фруктов, 16 кг картофеля, 18 кг орехов и сухофруктов, 5 кг фасоли, 13 единиц посадочного материала, 2 горшечных растения, а также 9 кг прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все продукты были возвращены на территорию материковой Украины.

с начала 2017 года инспекторы Россельхознадзора вернули на материковую территорию Украины 5820 кг подкарантинной продукции, выявленной в ручной клади и багаже пассажиров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.