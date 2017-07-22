Министерство обороны России и сирийские повстанцы 22 июля подписали соглашение о действии «безопасной зоны» возле Дамаска. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на российское Минобороны.

Соглашение о функционировании «зоны деэскалации» в регионе Восточная Гута в Сирии было подписано после переговоров между российскими военными и сирийской оппозицией в Каире, говорится в сообщении..

Восточная Гута находится в числе четырех предложенных «зон деэскалации», определенных в соглашении, заключенном ранее в Астане при содействии России, Турции и Ирана. Соглашение не было полностью реализовано в связи с разногласиями относительно механизма мониторинга безопасных зон. Восточная Гута считается опорным пунктом оппозиции и часто становится объектом наступления на регион со стороны правительственных войск.

По данным ООН, за время сирийской войны с 2011 года погибли около 400 тысяч человек.