Фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону (Россия), призвал блогеров и журналистов обратить внимание на судебный процесс в его отношении. Такое обращение от имени заключенного разместил в Facebook его адвокат Эдем Семедляев.

«Прошу вас! Прийти на мою апелляцию и максимально объективно осветить весь процесс и, по возможности, придать общественный резонанс абсурдности этого уголовного дела и всего процесса», – написал Зейтуллаев.

Апелляция будет рассматриваться 27 июля в Верховном суде, в городе Москве, сообщил накануне адвокат.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».