В Крыму актуальна тема просветительской акции «Я – вода», здесь детей учат бережному отношению к водным ресурсам, сообщает сайт подконтрольной Кремлю администрации Симферополя и приглашает семьи принять участие в мероприятии 26 – 28 июля.

«Цель акции – экологическое воспитание молодежи и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам, а также повышение уровня убежденности населения в необходимости рационального использования и охраны водных объектов», – сказано в сообщении.

Как сообщает российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма, в парке имени Тренева будут размещены две фотозоны – «конструкции с информацией о необходимости рационального использования воды и охраны водных объектов». Запланированы детские конкурсы рисунков, аквагрим, викторина с вопросами на водную тематику и квесты.

Гостям акции обещают подарки – кепки-козырьки, воздушные шары, тематические брелоки и значки с тематикой мероприятия.

«Вода – это то богатство, без которого невозможно выжить, поэтому важно, чтобы каждый осознал необходимость бережного отношения к воде и рационального использования водных ресурсов», – добавляют в нынешней администрации города.

Российские власти аннексированного Крыма в начале июля заверили, что водохранилища полуострова накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды. По данным подконтрольного Кремлю Комитета по водному хозяйству Крыма, это обеспечит Крым ресурсом минимум до конца курортного сезона.

После аннексии полуострова Россией весной 2014 года власти Украины приняли решение перекрыть Северо-Крымского канал. Сначала поставки воды через канал были сокращены, а в мае 2014 года канал был перекрыт дамбой.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.