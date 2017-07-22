Конкурс на лучшие песню и стихотворение о Керченском мосте собрал более 1700 участников

Для участия в конкурсе на лучшие песню и стихотворение о Керченском мосте авторы направили 1741 работу. В основном свое творчество представили жители Крыма и соседней России, однако есть участники из Австрии, Беларуси и материковой части Украины.

Больше всего голосов собрало стихотворение Леонида Корнилова. За слова: «Россия строит Крымский мост. Он ширины несметной. Когда он встанет в полный рост, То станет кругосветным» проголосовали более 17 тысяч посетителей сайта инфоцентра «Крымский мост».

В состав профессионального жюри входят российские артисты, среди них Алена Свиридова, Баста, Валерия, Игорь Крутой, Олег Газманов. Они определят победителя.

Прием работ заканчивается 31 июля, организаторы конкурса обещают призы лучшим участникам.

В конце мая цнфоцентр «Крымский мост» объявил творческий конкурс стихотворений и песен о строящемся мосте через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го. При этом правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.