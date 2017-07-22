Киевский суд наказал активистку Femen за обнажение груди на встрече президентов

Печерский райсуд Киева избрал активистке Femen Анджелине Диаш, которая 21 июля обнажила грудь на встрече Петра Порошенко и Александра Лукашенко, меру пресечения в виде личного обязательства.

«Анджелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства, со сдачей паспорта», – сообщил 22 июня ее адвокат Ярослав Яценко в Facebook.

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21 июля в Киеве женщина обнажила грудь с надписью «Жыве Беларусь» и выкрикнула такой же лозунг во время открытия церемонии подписания совместных соглашений между Беларусью и Украиной.

В течение 10 секунд ее вывели охранники, церемония в Администрации президента продолжилась. Активистка прошла в здание Администрации президента, показав фальшивое удостоверение журналиста.

Анджелине Диаш инкриминируют хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти.