Минобороны России: в Черноморское училище в Севастополе смог поступить каждый четвертый абитуриент

По информации Минобороны России, вступительные испытания в Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе смог пройти каждый четвертый абитуриент. При этом отбор кандидатов начался еще в марте текущего года.

Так аннексированный Севастополь стал одним из лидеров Южного военного округа (ЮВО) России по набору абитуриентов в учебные заведения Минобороны России.

«Более 1,8 тысячи граждан успешно сдали вступительные экзамены в учебные заведения Минобороны России, расположенные на территории Южного военного округа. Более половины из них поступили в высшие военные училища, дислоцированные в Краснодарском крае и в Севастополе», – сказано в сообщении пресс-службы ЮВО.

По сообщению пресс-службы Минобороны России от 10 июля, к прохождению вступительных испытаний в классы Нахимовского военно-морского училища в Севастополе было допущено 339 кандидатов из Крыма и регионов соседней России.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. После аннексии Крыма, 20 марта 2014 года, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.