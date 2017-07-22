Поклонская навестила экстремальный фестиваль в Крыму

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская посетила фестиваль «Extreme Крым 2017», который проходит на мысе Тарханкут с 19 июля по 6 августа, сообщает Крым.Реалии.

Она выразила уверенность, что подобные фестивали способны привлечь туристов в Крым.

«Потому что Крым уникален и такой природы, как здесь, больше нет нигде. Мы всегда гостеприимно и радушно принимаем гостей из разных стран. И искренне рады тем, кто с добром приезжает в русский Крым, приветливо встречаем и будем радовать нашим самым главным богатством – природой», – цитирует Поклонскую «Крымское информационное агентство».

Поклонская покинула территорию фестиваля на лодке в сопровождении охраны.

Как сообщалось, фестиваль посвящен экстремальным видам спорта. В подконтрольном Кремлю крымском правительстве обещали организовать соревнования международного масштаба.

Наталья Поклонская была инициатором закрытия международного фестиваля KaZaнтип на территории Крыма с 2014 года. Тогдашний прокурор аннексированного Крыма назвала мероприятие «наркофестивалем» и заявила, что он будет запрещен навсегда.