Иран объявил о начале нового ракетного проекта несмотря на обострение отношений с США.

Иранские государственные СМИ сообщают, что министр обороны страны Хосейн Дехган заявил на торжественной церемонии, что начинается производство ракеты «Сайяд-3», дальность полета которой составит 27 километров. По словам министра, она сможет поражать боевые самолеты, «беспилотники», крылатые ракеты и вертолеты.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против 18 компаний и физических лиц, причастных к иранской программе разработки баллистических ракет.

Вашингтон заявил, что «пагубные действия» Тегерана на Ближнем Востоке могут свести на нет результаты ядерной сделки 2015 года. Тогда 6 ведущих мировых держав, включая США, согласились ослабить или отменить санкции против Ирана в обмен на свертывание его ядерной программы.