Глава СБУ: Путин поручил спецслужбам добиться «перезагрузки правящего режима в Украине»

Президент России Владимир Путин поручил своим помощникам и спецслужбам добиться «перезагрузки правящего режима в Украине». Такими данным на брифинге в Киеве поделился председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает «Униан».

«Попытки расшатать Украину продолжаются. По оперативной информации, на закрытом совещании высшего руководства Российской Федерации в мае этого года глава России раскритиковал своего помощника (Владислава) Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. При этом поставил новую задачу – в кратчайшие сроки добиться так называемой, дословно, «перезагрузки правящего режима в Украине». И теперь местом для провокаций была выбрана столица – город Киев», – сказал Грицак.

Он сообщил, что с января 2017 года в западных и северных регионах Украины по единому плану совершались провокации путем организации псевдопротестных акций. Всего было задокументировано 15 таких акций с участием представителей якобы польской, венгерской, болгарской этнических общин. Глава ведомства добавил, что цель этих акций заключалась в провоцировании межнациональных конфликтов.

«СБУ разоблачила организаторов фейковых акций, источники финансирования и наличие единого сценария их проведения спецслужбами Российской Федерации», – сказал Грицак.

По его информации, Украина передала в Международный суд ООН в Гааге доказательства агрессии России на Донбассе и в Крыму.