На фестивале в Коктебеле заявлена «битва» между винами Кубани и Крыма

На 23 июля в рамках винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле запланирована «битва» между крымскими и кубанскими винами, сообщает сообщает «РИА Новости».

По словам директора фестиваля Константина Мешкова, победитель определится методом слепой дегустации.

«В формате футбольного матча выбирается от каждой стороны по 11 одинаковых сортовых вин. После методом слепой дегустации – пробуют и голосуют. После этого высвечивается, кто победил. Таким образом определяется, чье вино в данной категории «сильнее», – пояснил Мешков.

Фестиваль открылся 21 июля, его организаторы назвали международным, мероприятие продлится три дня.

В начале июля на крымском предприятии «Массандра» «для поддержки курортного сезона» приняли решение снизить цену на свое вино на аннексированном полуострове в фирменных магазинах на 30-50%.