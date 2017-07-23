Спасатели напомнили крымчанам о сигналах военной угрозы и чрезвычайных ситуаций

Крымский главк МЧС напоминает о сигналах гражданской обороны, предназначенных для оповещения населения о военной угрозе и о чрезвычайных ситуациях. Различают сигналы: «воздушная тревога», «химическая тревога», «радиационная опасность», «угроза катастрофического затопления», сказано в сообщении МЧС.

«Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «Внимание всем!» предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств, громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации. При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о сигналах или информацию о действии в ЧС», – приводит пресс-служба ведомства.

Спасатели также разместили памятку о правилах поведения и значении сигнала.

Крымское управление МЧС России в очередной раз за текущий сезон сообщило о высокой пожарной опасности в западных районах полуострова. Предупреждение для крымчан продлено на 23, 24 и 25 июля.