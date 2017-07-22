Украинка Ольга Харлан вновь стала чемпионкой мира по фехтованию

Украинская спортсменка Ольга Харлан завоевала победу на Чемпионате мира по фехтованию на саблях, сообщает пресс-служба НОК Украины в Fecabook.

Соревнования проходят в немецком городе Лейпциг с 21 до 26 июля.

Для 26-летней Харлан это уже 5 золотая медаль на чемпионатах мира. Трижды она становилась лучшей в индивидуальных соревнованиях, а также еще дважды – в командных.

После Олимпиады-2016 Ольга Харлан вынуждена была пропустить три месяца из-за травмы. Она вернулась после травмы только в мае этого года, завоевав бронзу на внутреннем турнире.