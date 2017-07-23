Трамп посетил церемонию принятия в состав ВМС США нового авианосца

Президент США Дональд Трамп 22 июля принял участие в церемонии принятия в состав Военно-морских сил США нового авианосца Gerald Ford, сообщают в Белом доме.

По словам Трампа, авианосец, который стоит 12,9 миллиардов долларов и строительство которого велось 8 лет, является «невероятным произведением искусства».

Церемония состоялась на Восточном побережье США в Норфолке, штат Вирджиния.

Авианосец USS Gerald R. Ford, спущенный на воду в 2013 году, является первым из серии многоцелевых атомных авианосцев США, строительство которых ведется с 2009 года. Они были созданы как улучшенная версия авианосцев класса Nimitz и отличаются от них сокращенным за счет высокой степени автоматизации экипажем и меньшими эксплуатационными затратами.