Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма обязала администрацию Армянска ликвидировать свалку строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в районе микрорайона Корявко расположена несанкционированная свалка отходов, образовавшихся в результате демонтажа зданий. С целью устранения нарушений прокурор города внес в адрес городской администрации представление, однако мер по ликвидации завалов принято не было. Ввиду незаконного бездействия органа местного самоуправления прокурор города предъявил иск в суд о понуждении организовать сбор и вывоз мусора», – говорится в сообщении.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».