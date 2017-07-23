Командующий ЧФ: Парк «Патриот» в Севастополе «поможет трудоустроить жителей Северной стороны города»

Командующий Черноморским Флотом России Александр Витко считает, что филиал военного парка «Патриот», строящийся в Севастополе, поможет трудоустроить жителей Северной стороны города. Об этом он сказал в Законодательном собрании Севастополя.

«Северная сторона может найти рабочие места на этом кластере. У нас есть и другие вопросы по Северной стороне, которые помогут развить ее. Северную сторону забывать нельзя. Со стороны военной инфраструктуры – все что можно там увеличить, мы будем увеличивать», – отметил Витко.

Кроме того, адмирал уверен, что парк станет «достойным памятником Великой отечественной войне».

«Та работа, которая сейчас выполняется, уже говорит о том, что это будет очень достойный памятник Великой отечественной войне. Там есть сооружения, которых нет на 35-ой береговой батарее. Там достаточно все красиво будет: предусмотрены места отдыха и развлечений, очень достойная историческая экспозиция», – сказал он.

5 июня 2017 года сообщалось, что Министерство обороны России начало строить парк «Патриот» в Севастополе на территории мемориального комплекса 30-я береговая батарея.

Изначально военно-патриотический парк «Патриот» планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

1 февраля Минобороны России отказалось от планов по строительству военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта. В свою очередь Овсянников настоял на необходимости строительства подобного парка в городе.

К марту 2017 года общественный совет аннексированной Керчи одобрил строительство военно-патриотического парка «Патриот» на базе форта Тотлебен.