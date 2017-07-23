В Москве тысячи людей вышли на марш «За свободный интернет»

Несколько тысяч человек вышли на марш «За свободный интернет» 23 июля в центре российской столицы Москвы. Они требуют отставки главы «Роскомнадзора» Александра Жарова. Акция согласована с мэрией Москвы.

Участники акции выступают против цензуры в интернете. Они также призывают российские власти реабилитировать осужденных за репосты и лайки в социальных сетях.

16 июля одноименная акция состоялась и в российском Санкт-Петербурге.

Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия входит в двадцатку стран с «несвободным интернетом». Недавно Госдума России одобрила дополнительные ограничения в интернете. В частности были приняты законы о запрете средств обхода блокировок и регулировании работы мессенджеров.