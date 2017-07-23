В Керчь по морю прибыли две бронемашины из Тамани – СМИ

В Керчь 23 июля прибыли две бронированных разведывательных дозорных машины, они провели форсирование Керченского пролива в память о высадке десанта на Керченском побережье. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации издания «Керчь – мой город», группа стартовала утром на Тамани, а форсированию пролива предшествовали тренировки в пресных водах.

«Погода хорошая, штиль. Когда мы тренировались, специально раскачивали машины, чтобы сымитировать волнение в проливе, потому что вполне возможно, что будут волны, будет течение сильное, однако все вышло лучше, чем мы рассчитывали. Дошли хорошо, машинки тоже не подвели», – рассказала одна из участниц мероприятия Татьяна Гайн.

Сообщается, что она вместе со своей коллегой Лилианой Мигалиной шли отдельным – женским – экипажем.

По информации Керченского издания, на берегу экипажи встречали местные жители и туристы.

«После короткого приветствия начался митинг, посвященный форсированию пролива.Участники акции, а также ветераны Керчи возложили цветы к братской могиле участников десанта 1943 года», – говорится в сообщении издания.

Раньше сообщалось, что 23 июля российская общественная организация «Военно-техническое общество» планировала осуществить форсирование Керченского пролива в память о победе во второй мировой войне.





