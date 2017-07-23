Группировка «Талибан» захватила два района в Афганистане – полиция

Власти Афганистана сообщают, что группировка «Талибан» взяла под свой контроль два района на севере и в центре страны. Об этом 23 июля сообщает Радіо Свобода.

Представитель руководителя полиции провинции Фарьяб Абдул Карим Юреш заявил, что утром 23 июля боевики захватили район Кохистан и, в частности, правительственные здания.

Руководитель полиции провинции Гор Мохаммад Мустафа Мохсени сообщил, что вечером 22 июля после столкновений с боевиками был захвачен район Тайвара.

Представители «Талибана» подтвердили, что группировка взяла под свой контроль оба района.

В то же время Министерство обороны Афганистана заявляет, что бои все еще продолжаются.

По данным полиции, в результате боев с талибами в двух районах погибли по меньшей мере десять полицейских.

В провинции Фарьяб неоднократно происходили столкновения между силами безопасности Афганистана и талибами, которые пытаются расширить свой контроль в регионе. По данным полиции, в настоящее время в этой провинции, расположенной у границы с Туркменистаном, силы безопасности ведут бои с «Талибаном» в восьми районах.

Провинция Гор – бедная, удаленная провинция в центре Афганистана.

Талибы также участвуют в боях с силами безопасности в провинции Баглан на севере Афганистана, из-за чего временно закрыта ключевая магистраль между столицей Кабулом и севером Афганистана.