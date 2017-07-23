Сербский режиссер Кустурица попал в список «Миротворца» за гастроли в Крыму

Сербский режиссер Эмир Кустурица попал в базу украинского сайта «Миротворец» за гастроли в аннексированном Россией Крыму. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе сайта.

На сайте пояснили, что сербский режиссер попал в рубрику «Чистилище» за «сознательное нарушение государственной границы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова».

23 июля в Крым приехал сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который в этот день даст концерт в Ялте. Раньше Кустурица заявил, что не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».