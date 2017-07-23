В горах Крыма за сутки спасли двух туристов – МЧС

За сутки в крымских горах спасли двух туристов. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что 22 июля поступило сообщение, что в районе ванны молодости Бахчисарайского района женщина повредила ногу и не может передвигаться.

«Крымским спасателям оперативно удалось найти пострадавшую женщину и оказать ей первую доврачебную помощь. После этого специалисты МЧС провели транспортировку пострадавшей на скальных носилках в безопасную зону к карете скорой медицинской помощи. Женщину доставили в лечебное учреждение с переломом ноги», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что чуть позже мужчина начал подъем с Ангарского перевала на гору Чатыр-Даг и не может самостоятельно продолжить движение.

«В результате поисковой операции туриста эвакуировали в безопасное место, в медицинской помощи он не нуждался», – подытожили спасатели.

Крымские спасатели призывали крымчан соблюдать правила безопасного поведения на скальных участках. А для тех, кто отправляется в горы на короткую прогулку рекомендуют: надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи.