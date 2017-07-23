Иран и Ирак подписали соглашение о военном сотрудничестве

Иран и Ирак подписали соглашение об усилении военного сотрудничества и борьбе с «терроризмом и экстремизмом», что, как полагают, может вызвать беспокойство США. Об этом 23 июля сообщает Радіо Cвобода.

По данным иранских агентств, этот меморандум о взаимопонимании между министрами обороны двух стран также касается пограничной безопасности, взаимной технической и военной поддержки или сотрудничества по поставкам и обучения войск.

В 1980-1988 годах Иран и Ирак вели между собой кровавую войну, но отношения шиитского Ирана с Ираком значительно улучшились после свержения в 2003 году преимущественно суннитской власти президента Ирака Саддама Хусейна и создания в Ираке преимущественно шиитского правительства.

Нынешняя власть Ираке является для США региональным союзником, но Иран является фактическим противником из-за разногласий по многим вопросам.

Президент США Дональд Трамп, который занял пост в январе, выступает с жесткой линией в отношении Тегерана. Он, в частности, резко критикует многостороннее «ядерное соглашение» 2015 года, по которому из Ирана начали снимать санкции, наложенные за его ядерную программу.

Также администрация США обвиняет Иран в подстрекательстве к беспорядкам в широком регионе Ближнего и Среднего Востока, поддерживая, как говорят в Вашингтоне, террористические группировки в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.