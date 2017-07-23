Президент Турции отправился в страны Персидского залива из-за кризиса вокруг Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в двухдневный визит в страны Персидского залива в попытке урегулировать кризис вокруг Катара, который является союзником Анкары. Об этом 23 июля сообщает Радіо Свобода.

Перед началом путешествия он отметил, что никто не заинтересован, чтобы этот кризис тянулся дальше.

По словам турецкого президента, «враги пытаются раздуть напряженность между братьями» в регионе.

Эрдоган добавил, что «большую роль» в урегулировании должна сыграть Саудовская Аравия, которая фактически была главным инициатором кризиса.

По плану путешествия, Эрдоган должен посетить Саудовскую Аравию и встретиться с ее королем Салманом, а также прибыть в Кувейт и завершить визит в самом Катаре.

Кризис вспыхнул, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет прервали дипломатические и торговые связи с Катаром, обвинив эту страну в финансировании исламистских экстремистов и в слишком тесных связях с Ираном. К этим четырем государств присоединились еще несколько, введя в отношении Катара менее суровые санкции.

Катар отвергает все обвинения и заявляет, что готов к переговорам о решении кризиса, но при условии полного соблюдения своего суверенитета. Ранее четыре арабские страны выдвинули Катару ультиматум из 13 пунктов, касающихся его внутренней и внешней политики, но Катар его отверг.

До сих пор международные попытки разрешить кризис, включая привлечение США, не дали результата.

Катар является для Турции стратегически важным союзником: Анкара еще в 2014 году создала там свою военную базу, после начала кризиса в июне направила туда дополнительные свои войска, а также продолжает поставлять в Катар, оказавшийся в фактической блокаде соседей, продукты питания.