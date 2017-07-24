В Севастополе на День ВМФ обещают «вальс буксиров» и «уничтожение подлодок»

В Севастополе 30 июля состоится празднование Дня Военно-морского флота России. В рамках мероприятия пройдут показательные выступления военных моряков и летчиков. Об этом сообщает крымское информагентство «РИА Новости Крым» со ссылкой на пресс-службе Черноморского флота России.

Сообщается, что основные мероприятия состоятся в Севастопольской бухте.

«В 8.45 будут торжественно подняты и Военно-морской флаг и флаги расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота России. Затем начнется парад кораблей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что военно-спортивную часть откроет ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», который пройдет по бухте в сопровождении противодиверсионных катеров и вертолетов МИ-8.

«Затем будут продемонстрированы эпизоды боевой подготовки: поиск и уничтожение минных заграждений и подлодок противника, артиллерийский бой с вражескими кораблями, сражение за высадку морского десанта, спасение потерпевшего бедствие экипажа, освобождение захваченного террористами корабля», – отметили в Черноморском флоте России.

Сообщается, что после этого пожарные и аварийно-спасательные суда и катера, рейдовые буксиры и крейсерские яхты устроят в акватории программу «Фонтаны на воде. Вальс буксиров». Завершит военно-спортивную часть праздника групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами.

В Министерстве обороны России сообщали, что для участия участия в мероприятиях по случаю Дня ВМФ России к тренировкам привлекут до 30 единиц боевой и специальной техники, буксирные и спасательные суда, а также около 150 военнослужащих.

В Севастополе на 30 июля анонсируют проведение парада, посвященного дню Военно-морского флота России.

В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Праздник был учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины передислоцировался в Одессу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».