В результате перестрелки в посольстве Израиля в Иордании один человек погиб, двое ранены

В результате перестрелки в комплексе зданий посольства Израиля в столице Иордании Аммане один человек погиб и два получили ранения, сообщили иорданские чиновники.

По сообщениям, погибший – гражданин Иордании, ранены один израильтянин и еще один иорданец.

Иорданец погиб в результате огнестрельных ранений, раненный израильтянин находится «в нестабильном состоянии», сообщают иорданские средства массовой информации.

Посольский комплекс после инцидента взяли под усиленную охрану.

В Израиле по этому инциденту пока объявили информационное эмбарго и не комментировали его.

Пока не известно, связан ли этот инцидент с противостоянием вокруг Храмовой горы в Иерусалиме в Израиле, где расположена одна из главных святынь ислама – Иордания считается «хранителем» этого места. В субботу в Аммане уже прошла многотысячная демонстрация протеста против новых усиленных мер безопасности вокруг святыни, которые ввел Израиль. Сейчас главное требование мусульман – снять металлоискатели на входах в святыни – не выполнено.

В пятницу противостояние достигло наивысшего предела: в результате ряда столкновений и нападений в Иерусалиме и в других местах в Израиле погибли шесть человек – трое израильтян и трое палестинцев. Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил после этого, что замораживает все контакты с Израилем.

Столкновения в Иерусалиме произошли, когда группы палестинцев стали забрасывать камнями израильских силовиков, пытаясь прорваться сквозь их границы. Перед этим мирно прошли многотысячные пятничные молитвы, главные для мусульман течение недели, – просто на улицах перед входами в Старый город Иерусалима. В его пределах находится и важная мусульманская святыня, где эти молитвы происходят обычно. После того, как израильская полиция объявила запрет на вход в Старый город мужчинам-мусульманам в возрасте 50 лет и меньше, а для старших и для женщин установила металлоискатели на воротах Старого города, лидеры мусульманской общины призвали не идти к святыне и тех своих верующих, кому вход не запрещали, и молиться вместо просто на улицах.

Израильские силовики пошли на такие меры после того, как более недели назад нападавшие, израильские арабы, застрелили двух полицейских Израиля возле одного из входов в Старый город Иерусалима, находящихся под охраной. Тогда пятничную молитву для мусульман во святилище вообще отменили впервые за долгое время.