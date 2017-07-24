Платье с призывом освободить Сенцова показала украинская актриса на кинофестивале в Одессе

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина вышла на красную дорожку кинофестиваля в Одессе в дизайнерском платье с призывом освободить политзаключенного Кремля украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова. На черном фоне нанесено изображение киноленты и хештег #FreeSentsov.

«Я все чаще стыкаюсь с тем, что не все украинцы знают про ситуацию. На всех кинофорумах мира, на всех кинофестивалях категории «А» про это говорят, призывают к свободе Синфова. Кто-то про это говорит текстами со сцены, кто-то размещает таблички #FreeSentsov. Мы не можем про это не говорить. Каждый раз, когда я стою на площадке, когда мне там удобно, комфортно, я знаю, что есть в этом мире человек, который должен был быть сейчас на съемочной площадке, его место там, но, к сожалению, пока тот режим не закончится, ничего не изменится», – сказала актриса «Громадському».

Дизайнер платья – Гоша Альтшулер.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.