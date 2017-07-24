Россия хочет, чтобы Нигерия и Ливия присоединились к соглашению о сокращении добычи нефти

Нигерия и Ливия должны присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти, которую заключили члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие страны. Об этом 23 июля в интервью The Financial Times заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Мы считаем, что после того, как стабилизируется добыча нефти в Ливии и Нигерии, на рынке будет меньше неясностей относительно их будущих шагов», – указал Новак накануне встречи министров нефтяной промышленности в Санкт-Петербурге 24 июля.

Участники этой встречи обсудят выполнение своих договоренностей.

Россия, Казахстан, Азербайджан и ряд других производителей, не входящих в ОПЕК, присоединились к Саудовской Аравии, Ирану, Ираку и другим участникам нефтяного картеля в ноябре 2015 года и согласовали параметры сокращения производства для роста цены сырья.

Эти усилия имели ограниченный успех, поскольку рост цены тормозит увеличение добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, которые к этому соглашению не присоединились.