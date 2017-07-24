В Конгрессе США ожидают свидетельство зятя Трампа по связям с Россией

В Конгрессе США 24 июля ожидают свидетельство зятя и советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера. Ожидается, что Кушнер в закрытом режиме расскажет в сенатском комитете по разведке о контактах между Россией и избирательной кампанией 45-го президента США.

Как заявил ведущий конгрессмен-демократ Адам Шифф, 36-летнему Кушнеру будут поставлены вопросы о его встрече с дипломатами России в Вашингтоне, руководителем крупного российского банка и российским адвокатом Натальей Весельницкой.

«Есть многое, о чем мы хотим знать. Мы, конечно, хотим знать о нескольких встречах, которые, вероятно, произошли», – сказал Шифф в интервью телеканалу CBS.

Новый директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи выразил надежду, что эти показания одного из ближайших советников президента Трампа будут «последними, когда придется говорить о России».

Расследование Конгресса проводится отдельно от расследования министерства юстиции США во главе со специальным советником Робертом Мюллером. Оба эти расследования имеют целью выяснить, существовала ли какая-то координация между кампанией Трампа на выборах 2016 и российскими агентами для вмешательства в эти выборы.