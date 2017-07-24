Симферопольцам предлагают оценить уровень образования в городе

На сайте электронных голосований подконтрольной Кремлю администрации Симферополя «Активный Симферополь», открыт опрос в котором горожанам предлагают оценить систему образования.

«Голосование открыто в рамках обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Симферополя до 2030 года, в котором одним из приоритетных направлений, требующих своего развития, является вопрос образования. Цель проведения опроса – выяснить, как жители крымской столицы оценивают уровень высшего образования в Республике Крым сегодня, а также ознакомиться с мнением граждан относительно возможных путей улучшения в этой сфере», – сказано в сообщении нынешней администрации Симферополя.

По данным начальника сектора перемещенных вузов департамента высшего образования министерства образования и науки Украины Светланы Кретович, все больше крымских студентов меняют дипломы российского образца, выданные в аннексированном Крыму, на украинские. В этом году с такой просьбой в Минобраз Украины обратилось уже несколько сотен человек.

После аннексии Крыма крымские ученики и абитуриенты столкнулись с проблемой – школьные аттестаты и дипломы о высшем образовании, выданные российскими властями на территории полуострова, не признают международные ВУЗы. Крымские документы об образовании сейчас признают только на территории России и полуострова.