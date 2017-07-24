Российский адвокат Дмитрий Динзе заявил о применении пыток в отношении Аброра Азимова, которого подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга (Россия), со стороны Федеральной службы безопасности России. Такое заявление адвоката опубликовано в социальных сетях.

«Мой подзащитный был задержан, помещен в «секретную тюрьму», где его неоднократно пытали током, топили его и всячески унижали, оказывая психологическое давление. В этой тюрьме он провел, как указывают, около двух недель», – говорит Динзе.

Сам Азимов пожаловался на пытки в «секретной тюрьме» (ФСБ), об этом сообщает издание Republic.

По словам Азимова, вечером 4 апреля он выезжал из Москвы на арендованной машине, когда его остановили, обыскали, надели наручники и отвезли в подвал неизвестного помещения.

Азимов рассказал, что его удерживали сотрудники ФСБ, и что к нему применяли пытки. Об этом говорит и отец задержанного в видеообращении на странице «АДВ–ТВ» в Facebook.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Организатором нападения, по данным правоохранительных органов, является Аброр Азимов. Сам он вину не признает.

Всего по делу о теракте в Петербурге были задержаны 10 человек, включая брата Азимова Акрама.