В центре Одессы взорвался автомобиль, никто не пострадал – служба по чрезвычайным ситуациям

Около 10:00 утра в центре Одессы на улице Жуковского неподалеку от штаба общественной организации «Совет общественной безопасности» произошел взрыв автомобиля, сообщает корреспондент Радіо Свобода.

По данным управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пострадавших нет.

Как сообщил Радіо Свобода руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, версии взрыва обнародует полиция, «это может быть как взрыв газа в машине, так и радиоуправляемый взрыв».

23 июня в Шевченковском районе Киева взорвался автомобиль с севастопольскими номерами. По данным Нацполиции Киева, под водительским сиденьем автомобиля было прикреплено неустановленное взрывное устройство. При взрыве пострадал мужчина, 1970 года рождения.