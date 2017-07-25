Министерство обороны России сообщает о прибытии в аннексированный Севастополь водолазов из Венесуэлы, Ирана и ЮАР, которые намерены принять участие в соревнованиях по водолазному многоборью «Глубина».

Как сообщается 24 июля на сайте российского военного ведомства, соревнования пройдут со 2 по 9 августа в рамках «Армейских международных игр», на базе водолазного полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го Объединенного учебного центра Военно-морского флота России

«В нынешнем году в конкурсной программе появились два новых испытания – «Спасение на воде» и «Фланец». Задачей второго стала сборка герметичной конструкции на скорость под водой. Кроме того, участникам конкурса предстоит состязаться в традиционных дисциплинах «Водная полоса препятствий», в которой появилось два новых элемента, «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны России добавили, что 24 июля ожидается прибытие в Севастополь команды из Сирии, которая «после адаптации и соответствующих инструктажей приступит к ознакомлению с условиями конкурсов и подготовительным тренировкам».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».