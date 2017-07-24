Суд по «делу Чийгоза» отказался приобщить доклад правозащитников и опрос Чубарова – адвокат

На очередном заседании по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 24 июля суд отклонил ряд ходатайств защиты о привлечении дополнительных документов к материалу дела. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов после первой части заседания.

«Защита заявила ряд ходатайств о приобщении доклада группы международных правозащитных организаций о событиях 26 февраля, которые были получены по запросу. Суд отказал их приобщить. Было подано ходатайств о приобщении протокола опроса Рефата Чубарова (председатель Меджлиса крымскотатарского народа – КР). Суд отказался. Также суд отказался требовать из крымской прокуратуры уведомления о запрете на въезд Чубарову, которая ему оглашала прокурор Поклонская в 2014 году», – рассказал Полозов.

По словам адвоката, один документ российский суд приобщил к делу.

«Защитой было заявлено о приобщении письма генконсульства Украины, ответ на запрос адвоката, о письменном документе Рефата Чубарова. В нем он приобщил положение о Меджлисе и справку о полномочиях заместителя председателя Меджлиса. Там указано, что Ахтем Чийгоз не имел специальных полномочий в то время. Они были возложены на Заура Смирнова», – сообщил Полозов.

В очередной раз Чийгоз объявил суду отвод в связи с «явной заинтересованности в исходе дела». Решение об отводе должно быть оглашено во второй части заседания.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.