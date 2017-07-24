В ближайшие часы Крым накроет ливнями – спасатели

В ближайшие 2-3 часа и до конца дня в Крыму ожидают сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

Спасатели напомнили о правилах поведения в непогоду: следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также не стоит находиться вблизи крупных деревьев, парковать рядом с ними автотранспорт.

Из-за ливня в начале июня в Симферополе оказалась затопленной часть Железнодорожного района города, а также несколько улиц в частном секторе города.

Крымское управление МЧС России 22 июля продлило предупреждение о пожарной опасности в западных районах полуострова до 25 июля.