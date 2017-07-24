В Минэнерго России объявили о планах на строительство новой электростанции в Крыму

Министерство энергетики России намерено открыть конкурс на строительство новой электростанции на западе аннексированного Крыма. Как сообщал российскому информагентству ТАСС 24 июля заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко, мощность объекта может составить 100-120 МВт.

«Ориентировочно предполагаем, что это возможно будет в районе Сак, на западе Крыма», – уточнил Кравченко.

В Симферополе и Севастополе российский «Технопромэкспорт» строит две тепловые электростанции суммарной мощностью 940 МВт. Введение в эксплуатацию первых блоков двух станций запланировано на первую половину 2018 года. Еще два блока такой же мощности в российском Минэнерго обещают ввести в эксплуатацию позднее.

В июне разгорелся скандал с поставками в аннексированный Крым турбин немецкой фирмы Siemens со стороны соседней России. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим. Компания пообещала обратиться в суды, чтобы наказать виновных в очевидном, по ее словам, нарушении санкционного режима и добиться остановки возможных новых поставок и возврата упомянутых турбин из Крыма в Россию.

10 июля глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.