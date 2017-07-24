Германия просит расширить санкционный список из-за поставок турбин Siemens в Крым

Германия призвала Европейский Союз включит в санкционный список еще несколько российских граждан и компаний из-за поставок газовых турбин Siemens в аннексированный Россией Крым. Об этом 24 июля сообщает агентство Reuters.

Издание ссылается на собственные источники в Брюсселе. Других подтверждений этой информации пока нет.

Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам. Как говорится в заявлении концерна, такое решение Siemens принял из-за перевозки из России в оккупированный ею Крыму газовых турбин в обход санкций.

Siemens также вводит новый режим экспортного контроля, более строгий, чем требуют санкции и утверждает, что начинает процесс отмены своих лицензионных соглашений с российскими компаниями, касающиеся оборудования для тепловых электростанций.

О том, что турбины незаконно ввезли из России в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд в Москве иски на три российские компании, вероятно, причастные к этому.

Российская сторона заявляет, что доставленные в Крым турбины, российского производства.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию, а также услуги в оккупированный Россией Крым.

В правительстве Германии заявили, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым газовые турбины немецкой компании Siemens, что запрещено санкциями ЕС, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.