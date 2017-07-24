Крым может стоить Siemens десятки миллиардов рублей – эксперт

Немецкая компания Siemens, газовые турбины которой были в обход санкций поставлены в аннексированный Россией Крым, может потерять прибыль на десятки миллиардов российских рублей. Об этом 24 июля в эфире Радио Крым.Реалии заявил партнер российской консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Для компании Siemens это очень неприятное развитие событий, поскольку у нее в России много проектов. Только за последнее время компания подписала контрактов на 10 млрд рублей на российской территории. Прекращать все это сотрудничество – довольно чувствительное занятие, тем более, что компания ожидает наказание за нарушение режима санкций», – рассказал он.

По мнению российского эксперта, «для России это тоже чувствительный вопрос, поскольку Siemens уже прославилась тем, что на многие наши (российские – КР) электростанции установила свои турбины, которые хоть и назывались турбинами российского производства, но тем не менее, где-то на 65 процентов состоят из иностранных очень чувствительных деталей и частей. Грубую работу можно сделать, но контрольно-измерительное оборудование и автоматику практически всю поставляет германская компания», – добавил Крутихин.

Тем не менее, немецкая компания Siemens останется на российском рынке и будет работать в России дальше, считает эксперт украинского Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

«Siemens занял лояльную позицию по отношению к России. И на самом деле эта ситуация не очень ударит по имиджу компании, потому что со всеми другими странами она остается в абсолютно партнерских отношениях. Со всеми контрагентами, начиная с Австралии и США, и заканчивая странами Латинской Америки. Через год или два мы все забудем об этой ситуации», – убежден Корольчук.

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Немецкий концерн Siemens 1 июля объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам.

Кроме того, Siemens объявил о выходе из российской компании «Интеравтоматика», где немецком концерну принадлежало 45,7 процентов акций. В концерне предполагают, что именно с помощью этой компании турбины Siemens перевезли из Краснодарского края в Крым.

О том, что турбины незаконно ввезли в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд иски на три российские компании – вероятно, причастные к этому.

Турбины были сделаны на совместном предприятии немецкого концерна и российского предприятия «Силовые машины» для использования, согласно контракту, в Краснодарском крае. После этого их переделали на предприятиях компании «Ростех» и перевезли из России в Крым.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию в аннексированный Россией Крым.