В российском правительстве Крыма подтвердили гибель чиновника в ДТП

В подконтрольном Кремлю министерстве строительства и архитектуры Крыма подтвердили смерть директора «Регионального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Александра Якубовского. Крымский чиновник скончался в результате ДТП ночью 22 июля.

«Александр Георгиевич был опытным руководителем, великолепным организатором, обладающим незаурядными деловыми качествами. За неполные три года своего руководства учреждением Александр Якубовский сумел создать высокопрофессиональный коллектив и внести огромный вклад в строительную отрасль республики Крым», – сказано в некрологе на сайте нынешнего правительства.

Прощание с Александром Якубовским пройдет 24 июля в ритуальном помещении городского кладбища «Абдал-1».

Авария случилась в Симферополе, на перекрестке улиц Севастопольской и Данилова около двух часов ночи 22 июля. Очевидцы сообщили, что «Лексус» чиновника ехал на скорости не менее 120 км/ч и врезался в КамАЗ. Ребенок, который также находился в машине на пассажирском сидении, выжил.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.