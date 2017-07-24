Представитель Госдумы: жители Крыма хотят участвовать в программе реновации жилья

Глава комитета по ЖКХ Госдумы России Галина Хованская в очередной раз утверждает, что жители Крыма хотят принять участие в программе реновации жилья. Об этом она сказала 24 июля в ходе видеомоста Москва-Симферополь.

«Мы знаем, что в Крыму очень остро стоит проблема ветхого и аварийного жилья. Аварийные дома нужно сносить сразу, для того чтобы крымчане не рисковали своей жизнью… Далеко не всегда жилье, которое попадает в зону реновации, должно идти под снос. Нужно смотреть техническое состояние дома. Возможен вариант, когда дома могут быть реконструированы», – цитирует Хованскую «Крымское информационное агентство».

В начале июня Хованская заявила о намерении предложить президенту России Владимиру Путину распространить программу реновации жилья «на всю страну» включая аннексированный Россией Крым. При этом инициативу якобы поддержали крымчане.

Власти Москвы в рамках реновации собираются снести более 4,5 тысяч зданий в 85 районах города. Взамен мэрия обещает предоставить жителям попавших под снос домов «равнозначные квартиры» в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. Несмотря на это, закон о реновации 1 июля подписал президент России Владимир Путин. В Конституционный суд России направлена жалоба на закон.