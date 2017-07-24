Радио Крым.Реалии: Россия научит школьников аннексии

Зачем российское Министерство образования и науки решило включить события последних трех лет, включая аннексию Крыма, в школьные учебники по истории? В какой момент актуальные политические события превращаются в исторические, которые можно преподавать детям?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с украинским историком Василием Павловым и украинским психологом Ларисой Волошиной.

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